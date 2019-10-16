رياضة | أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، البحث عن فريق قوي لمواجهته وديًا خلال الأيام الماضية من أجل تجهيز اللاعبين بعد تأجيل لقاء القمة.

وقرر فايلر أن تقام الودية يوم السبت المقبل وهو نفس يوم لقاء الزمالك الذي تم تأجيله لأسباب أمنية، ومن المقرر أن يقوم عبدالحفيظ بالبحث عن فريق قوي لمواجهته.