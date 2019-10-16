رياضة | أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، البحث عن فريق قوي لمواجهته وديًا خلال الأيام الماضية من أجل تجهيز اللاعبين بعد تأجيل لقاء القمة.
وقرر فايلر أن تقام الودية يوم السبت المقبل وهو نفس يوم لقاء الزمالك الذي تم تأجيله لأسباب أمنية، ومن المقرر أن يقوم عبدالحفيظ بالبحث عن فريق قوي لمواجهته.
ويرغب فايلر في تجهيز اللاعبين بشكل قوي استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت المقبل بين الاهلي والزمالك على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بسبب تعليمات الأمن ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة .