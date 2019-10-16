رياضة | بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيفانز موثيمبيني مسئول الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عن مجموعته النارية بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد إيفانز، على صعوبة موقف ناديه في ظل وقوعه بمجموعة قوية ضتم ثلاثة فرق عربية وهي الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

وأضاف إيفانز في تصريحات لموقع "نيوز بيندولا الزيمبابوي" اليوم، "أن فريقه يهدف للعبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الوصول لدور المجموعات".

وتابع موثيمبيني، "كان هدفنا هو التأهل لمراحل المجموعات، والآن بعد أن قمنا بذلك، نريد أن ننافس بفعالية ونحاول تحسين عدد النقاط التي حصلنا عليها في النسخة الماضية".

واختتم، "الآن نريد تحسين عدد النقاط التي جمعناها وربما تجاوز دور المجموعات وكسب مساحة أخرى في دوري أبطال إفريقيا لزيمبابوي".

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

"الأهلي يخوض مواجهة ودية عقب تأجيل القمة"

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واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتخاذ أول قرارته عقب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في الدوري المصري

وقرر مدرب الأهلي بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على خوض مباراة ودية يوم السبت أو الأحد بأقصى تقدير، ويتم الاتفاق عليها خلال الساعات المقبلة.

ويأتي قرار فايلر لرغبته في الحفاظ على اللياقة الفنية للاعبين، وعدم التراخي خاصة أن الفريق ينتظره العديد من المواجهات الإفريقية بدوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.