رياضة | المصائب لا تأتى فرادى.. رسميا اليونايتد يفتقد دي خيا أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لا تأتى فرادى.. رسميا اليونايتد يفتقد دي خيا أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر غياب ثنائي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مواجهة نظيره نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يفقد دي خيا في مباراة ليفربول

وكشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أن دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد سيغيب عن مباراة فريقه القادمة ضد نادي ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتهب إسبانيا والسويد أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف في نادي مانشستر يونايتد من غياب دي خيا لمدة شهر كامل بسبب هذه الإصابة.

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بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد في مواجهة ليفربول

كما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد سيغيب أيضا عن مواجهة ليفربول بسبب الإصابة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.