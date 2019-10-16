رياضة | بني سويف يواصل استعداداته لمواجهة شبان قنا وترقب لتحديد قرار الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يواصل استعداداته لمواجهة شبان قنا وترقب لتحديد قرار الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسوؤلى اندية بنى سويف وتليفونات بنى سويف مع الجهات المختصة من المحاولات المستمرة نحو انهاء ملف اقامة مباريات الفرق السويفية على ملعب استاد بنى سويف الرياضى , ومع مناشدات جماهيرية عديدة وأمال نحو اعلان الموافقة تكتفى الجهات المختصة بعدم الاعلان عن التأكيد على عدم اقامة مباريات الفريقان بملعب استاد بنى سويف او اعلان الموافقة خاصة فى ظل تحديد الاحد القادم موعدا لاقامة مباراة بنى سويف الرياضى امام ضيفه شبان قنا فيما سيحل تليفونات بنى سويف ضيفا على نظيره ديروط .

على جانب اخر يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تدريباته اليومية بلليوم الثانى على التوالى

ووضح من خلال التدريب مشاركة جميع لاعبي الفريق باستثناء طه نادى مهاجم الفريق والذى انتظم فى أداء تدريبات تأهيلية عقب شفاؤه من الإصابة بجزع بالقدم وتأكد بصورة كبيرة غياب اللاعب عن صفوف الفريق بالمباراة التوبة أمام شبان قنا وأدى لاعبي الفريق تقسيمات فنية فيما حرص سيد شلبي مدرب حراس المرمى على إجراء تدريبات مكثفة لحراس مرمى الفريق .

ويستعد الفريق لانهاء تدريباته الختامية وذلك قبل قليل المواجهة الأولى للفريق امام ضيفه شبان قنا بالاسبوع الاول بدورى القسسم الثانى وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز كبير بمباراته الودية الأخيرة أمام مركز شباب قاى وديا بعشرة أهداف نظيفة واحرز اهداف بنى سويف كلا من مصطفي بلية " 4 اهداف " ومحمود عاطف " هدفين " ورضا عبدالعال " هدفين " و كريم اشرف " هدف " و محمد علي صادق " هدف "

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وكان بنى سويف قد خسر بمبارته امام منتخب السويس وديا بالاسبوع الماضى بهدف نظيف وقبلها قد نجح فى تحقيق فوزا بنتيجة 5/1 على ضيفه أمام الواسطى الرياضى أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى وخسر مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه السكة الحديد بهدف نظيف

وكان بنى سويف قد نظم العديد من المباريات الودية منذ انطلاق معسكره التدريبي أمام فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان ومياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي وانبي ومطرطارس وبتروجيت .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان ونصر رمضان لاعب مصر المقاصة ومحمد عبد الجواد لاعب الجونة على سبيل الإعارة ,إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة ومحمد الواضح مشرف على الكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب وعلى جاد مسؤل القيد .