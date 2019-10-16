رياضة | اتحاد جدة يكشف حقيقة رحيل لاعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يكشف حقيقة رحيل لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو اتحاد جدة السعودي، حقيقة ماتردد عن رحيل اليوناني ألكسندر بريجوفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر موقع "سبورت 24 السعودي"، تصريحات لأحد المصادر المطلعة في إدارة نادي الاتحاد، والذي نفى ما تردد حول طلب اللاعب ألكسندر بريجوفيتش، بالرحيل وفسخ عقده، مؤكدا أنه لم يصل إلى إدارة النادي أي طلب من اللاعب بخصوص الرحيل.

وكانت صحيفة pagenews اليونانية قد أكدت أن ألكسندر اتخذ قراره بالرحيل عن الاتحاد في يناير المقبل، موضحة أنه لا يستطيع أن يبقى في جدة بسبب ضغوط زوجته، وأنه قد اجتمع مع مسؤولي نادي باوك فريقه السابق، ما يشير إلى احتمالية عودته إلى الدوري اليوناني مجددا.

وتعاقد نادي الاتحاد تعاقدت مع اللاعب ألكسندر في يناير الماضي قادماً من باوك سالونيكا اليوناني بعقد يمتد حتى 2023.

"لاعبو اتحاد جدة تتمسك بالمدرب سيرا"

من ناحية أخرى طالب لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد إدارة ناديهم، التمسك ببقاء سييرا واستمراره في قيادة الفريق.

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كما رفضوا لاعبي الاتحاد تحميل سييرا وزر النتائج السيئة الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، مشددين، "مثلما ينسب الفوز للجميع لا بد أن يطبق ذات الشيء عند الخسارة".

فيما تعتزم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر بديل له.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعاً في بداية الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن مصير سييرا مع الفريق.

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.