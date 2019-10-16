رياضة | مران الزمالك..عودة طارق حامد وراحة للسعيد وتأهيل جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك..عودة طارق حامد وراحة للسعيد وتأهيل جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات خاصة له في صالة الجيم بالنادي على هامش مران القلعة البيضاء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بميت عقبة.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية اليوم بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني وخوض ودية بتسوانا.

وعلى الجانب الآخر، شارك طارق حامد لاعب الوسط في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب النادي بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل ببطولة الدوري.

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وأدى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيم بالنادي لنفس السبب بالنسبة لعمر السعيد وتجهيزه بشكل طبيعي للمباريات المقبلة من مشوار الفريق.

وعلى الجانب الآخر، نفى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إجراء حوارات صحفية مشيرًا إلى أن الأمر عار تمامًا من الصحة وشدد على أن يشعر بالراحة مع الفريق خلال الفترة الحالية ويتمنى الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وكان مقرر إقامة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى واستبدالها بمواجهة والمقاولون لكن الأخير لم يتقبل الأمر حتى الآن ولازال غاضبًا ويرغب في عدم خوض اللقاء بسبب عدم استشارتهم من البداية في هذا الأمر.

