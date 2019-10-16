رياضة | الخضر إبراهيم يدعو الأندية لجلسة طارئة لبحث قرارات الجبلاية الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخضر إبراهيم يدعو الأندية لجلسة طارئة لبحث قرارات الجبلاية الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى الخضر إبراهيم الدعوة لرؤساء الأندية المشاركة بدورى القسم الثانى بمجموعاته الثلاث وعددها ٣٦ نادى لحضور جلسة طارئة بمنتجع كايرو ريزورت ببتروسبورت بالتجمع الخامس يوم الجمعه المقبلة ف الواحدة ظهرا لمناقشة قرارات اللجنة المشكلة لتسيير أعمال إتحاد كرة القدم المصرى حتى موعد إقامة الإنتخابات العام المقبل.

ويسعى رؤساء أندية القسم الثانى للخروج بتوصيات من خلال الإجتماع وعرضها على اللجنة المؤقتة بإتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ومحاولة تأجيل قرار تطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى الموسم المقبل حتى يتم دراسة الموضوع بكافة جوانبه بما يتناسب مع مصالح الأندية والكرة المصرية بشكل عام.

Advertisements

ومن المتوقع أن يتم خلال الإجتماع مناقشة تقليل عدد فرق الهبوط هذا الموسم لتعود إلى فريقين فقط من كل مجموعة بدلا من خمسة فرق أو تأجيل إنطلاقة دورى القسم الثانى حتى موعد إنعقاد الجمعية العمومية بإتحاد كرة القدم لمناقشة شكل المسابقات بالموسم المقبل.

وكان إتحاد كرة القدم قد أعلن فى وقت سابق لائحة المسابقات للموسم الجديد بالقسمين الثانى والثالث والتى تقضى بصعود الأول من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى إلى الدورى الممتاز وهبوط الخمس فرق أصحاب المراكز من الثامن حتى الأخير من كل مجموعة وإلغاء فكرة الصعود المباشر لأوائل محموعات القسم الثالث وعودة للنظام السابق والصعود عن طريق دورة الترقى.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بالقسم الثانى يوم الأحد المقبل ومباريات المجموعة الأولى ثم يليها الإثنين مباريات المجموعة الثانية وأخيرا يوم الثلاثاء مباريات المجموعة الثالثة.