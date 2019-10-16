رياضة | القناة يستأنف تدريباته لمواجهة النجوم في افتتاحية القسم الثاني بحضور المحجوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستأنف تدريباته لمواجهة النجوم في افتتاحية القسم الثاني بحضور المحجوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته عصر اليوم علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه فاستعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني الاثنين المقبل للمجموعة الثانية والتي يستضيف فيها القناة في الجولة الأولي فريق النجوم

وتابع التدريب من المقصورة الرئيسية للنادي المستشار يحيي المحجوب رئيس مجلس إدارة نادي القناة وجانب من أعضاء مجلس الإدارة

هذا وقد خاض فريق القناة 24 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0 ، ودكرنس 1-0 ، وبلدية الاسماعيلية 2-0 ، ومنتخب الاسماعيلية 7-0 ،

وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2 ، و غزل المحلة 2-2 .

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وحصل مسئولو القناة على توقيع 12 لاعب حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش , وحسام عبد الواحد من كوكاكولا ، ومحمد رضا من بتروجيت ومحمد سعيد من النصر

مباريات القناة بالقسم الثاني

القناة * النجوم

المريخ *القناة

القناة * ج.شبين

الداخلية* القناة

القناة* سيراميكا

بتروجيت* القناة

القناة * الزرقا

النصر* القناة

الترسانة * القناة

القناة * كوكاكولا

السويس *القناة