رياضة | مران الأهلي| محاضرة فيديو وتأهيل مروان وانتظام أزارو وإصابة الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| محاضرة فيديو وتأهيل مروان وانتظام أزارو وإصابة الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي، يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وطلب فايلر من اللاعبين التركيز في التدريبات وعدم الانشغال بالصراع الدائر بين الأهلي واتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

كما عقد فايلر جلسة مع معاونيه ناقش فيها، كافة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة بعد تأجيل القمة 119 والبرنامج اليومي للتدريبات بجانب عدة أمور أخرى تتعلق بالارتباطات المقبلة والتي سيكون أولها مباراة الجونة الأربعاء المقبل في الجولة الخامس لبطولة الدوري.

"أزارو ينتظم في مران الفريق"

وانتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق مساء أمس الثلاثاء قبل انتظامه في مران اليوم الجماعي.

كما خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

"مروان محسن يواصل التأهيل"

على جانب آخر واصل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادي.

وأدى محسن، جلسة فى الجيمانزيوم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة.

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وكان مروان، تعرض مهاجم الأهلى لكسر فى عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة فى الوجه.

"الشحات يتعرض للإصابة في مران الأهلي"

من ناحية أخرى سقط حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الفريق والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه للإصابة.

وجاء سقوط الشحات عقب ارتطامه مع رمضان صبحي، تسبب في إصابته بكدمة في الوجه، خلال التقسيمة التي يخوضها الفريق بالمران.

وغاب خالد محمود طبيب الفريق، عن المران، لأسباب شخصية حيث تولى عبدالمجيد هشام أحد أعضاء الجهاز الطبي باسعاف، الشحات، قبل العودة للتقسيمة من جديد.

وأعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته بشكل يومي استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها 23 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى.