رياضة | حقيقة عودة "صالح آل عباس" إلى النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عودة "صالح آل عباس" إلى النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبدالله شويل، نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها، عن مصير اللاعب صالح آل عباس، المعار إلى أبها من صفوف الفريق الأول للكرة بنادي النصر.

وقال شويل في تصريحات إذاعية: "يوجد شرط في عقد إعارة آل عباس، يمنح النصر، حق استعادة اللاعب في يناير المقبل".

وأضاف: "إدارة نادي النصر لم تتحدث مع أبها، بشأن عودة صالح آل عباس، لذلك فاللاعب مستمر معنا، وإذا احتاجه النصر سيعود له في الميركاتو الشتوي".

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واختتم شويل حديثه قائلا: "صالح آل عباس، أحد أفضل المواهب والمكاسب في نادي أبها وقي الكرة السعودية بشكل عام".

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الرائد، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2020- 2019.

فيما يواجه أبها نظيرة الفيحاء، يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد فريق أبها في المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط.