رياضة | الكلاسيكو فرصة ذهبية لسواريز وبنزيما لدخول قائمة الأساطير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكلاسيكو فرصة ذهبية لسواريز وبنزيما لدخول قائمة الأساطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع كلاً من الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنافسه في فريق نادي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما لتحقيق إنجاز يخلد إسم كلاً منهما بحروف من نور في تاريخ الساحرة المستديرة وما أفضل أن يكون الكلاسيكو المباراة التي يصنع فيها واحد من الثنائي هذا الإنجاز .

وتعتبر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الأضخم في العالم ويظل التاريخ يحتفظ بخبايا اللقاء وخلال مواجهة الفريقين يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ستكون الأنظار مصوبة إلى الثنائي حيث يسعى كلاً منهما لأن يحسن وضعيته في جدول الهدافين التاريخيين بالكلاسيكو .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي ": الضوء على وضعيه سواريز وبنزيما في الكلاسيكو .

لويس سواريز

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يأتي البيستوليرو لويس سواريز في المركز التاسع على قائمة ترتيب الهدافيين التاريخيين للكلاسيكو برصيد إحدى عشر هدفاً وفي حالة نجح وأن سجل هدف واحد خلال موقعة الكامب نو المقبلة سوف يعادل رقم واحد من أساطير الريال كارلوس سانتيانا والذي يتربع على المركز الثامن في قائمة الهدافين برصيد إثني عشر هدفاً .

وسيكون لويس مرشح بقوة لبداية المباراة من البداية في حالة التأكد من جاهزيته البدنية وعدم تعرضه لإصابة قبل المباراة المرتقبة كما أنه مؤهل لزيادة الغلة التهديفية في شباك الريال بسبب الحالة المعنوية الجيدة التي يتوفر عليها ويعيشها الموسم الجاري بعد أن سجل ستة أهداف في ثمانية مباريات خاضها حتى الآن .

كريم بنزيما

بينما يحتل بنزيما المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الهدافيين التاريخيين للكلاسيكو برصيد تسعة أهداف سجلها هداف الملكي في شباك برشلونة في حالة نجح وأن سجل هدف واحد خلال الكلاسيكو المقبل سوف يصعد إلى الترتيب والمركز العاشر ويعادل بذلك رقم جوسيب ساميتيير لاعب برشلونة ونجمي الريال خوانيتو وهوجو سانشيز .

فمن من الثنائي سيقدر على زيادة غلته التهديفية في الكلاسيكو والتقدم على سلم ترتيب الهدافين الأسطوري ؟