شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينفي الأدلاء بتصريحات صحفية في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد فرجاني ساسي لاعب الزمالك على أنه لم يدلي بأي تصريحات صحفية أثناء وجوده في تونس للمشاركة مع منتخب بلده مؤخرًا في مباراة الكاميرون الودية.

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وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرًا عن رغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الزمالك، لكن اللاعب أكد أنه لم يجري أي حوارات صحفية.

وأوضح ساسي في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي أن علاقته مع مجلس الإدارة والجماهير على خير حال، مؤكدًا أنه يشعر براحة نفسية داخل القلعة البيضاء.

واختتم: «أتمنى أن أتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة».