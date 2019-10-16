شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينفي الأدلاء بتصريحات صحفية في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد فرجاني ساسي لاعب الزمالك على أنه لم يدلي بأي تصريحات صحفية أثناء وجوده في تونس للمشاركة مع منتخب بلده مؤخرًا في مباراة الكاميرون الودية.
وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرًا عن رغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الزمالك، لكن اللاعب أكد أنه لم يجري أي حوارات صحفية.
وأوضح ساسي في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي أن علاقته مع مجلس الإدارة والجماهير على خير حال، مؤكدًا أنه يشعر براحة نفسية داخل القلعة البيضاء.
واختتم: «أتمنى أن أتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي ينفي الأدلاء بتصريحات صحفية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.