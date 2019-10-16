تعرف على وجهة إبراهيموفيتش المقبلة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أكدت تقارير صحفية إيطالية على أن نادي فيورنتينا الإيطالي، يرغب في التعاقد مع الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال الميركاتو الشتوية.



وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه في التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، في الصيف الماضي، يخطط لضم إبراهيموفيتش.

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وأضاف أن فكرة التعاقد مع زلاتان بدأت تتشكل داخل أروقة نادي فيورنتينا، خاصة وأن عقد السويدي مع الفريق الأمريكي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ما يعني أن المهاجم سيكون حرًا في فترة الانتقالات الشتوية.

وأن النادي إذا قرر القيام بمحاولة لضم زلاتان، فسيبدأ محادثاته مع مينو رايولا، وكيل أعمال إبراهيموفيتش قريبًا.

وكان فيورنتينا قد نجح في تعزيز صفوفه في الصيف الماضي، بعدما تعاقد مع فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع البافاري.