شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: لم نتلق تقارير من إدارة الجابر بشأن مبالغ غير مُدققة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت الهيئة العامة للرياضة، أنها لم يسبق لها أن تلقت أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مُدققة خلال فترة رئاسته لنادي الهلال.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء): «إشارة إلى حديث الكابتن سامي عبر «تويتر» بشأن رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديداً وجود مبلع 170 مليون ريال غير مُدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله».

وأضاف البيان: «وعليه، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رُفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب».