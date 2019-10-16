شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حجم إصابة حسين الشحات فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض حسين الشحات لاعب النادى الأهلى للإصابة خلال مران الفريق الجماعى مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك خلال كرة مشتركة مع زميله رمضان صبحي، واطمأن الجهاز الطبى للأهلى على سلامة الشحات، بعد تعرضه لكدمة قوية فى وجه القدم تسببت فى خروجه من المران لتلقى العلاج.

من جانبه، أكد الجهاز الطبى بالأهلى لـ"الخليج 365"، أن إصابة الشحات بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى تدريبات الأهلى على مدار الأيام المقبلة، وسيكون جاهزاً لمواجهة الجونة.

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ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجارى على ملعب الأخير بالغردقة، وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التى كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل.