شكرا لقرائتكم منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لكأس العالم للقارات بدبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته خلال المعسكر المغلق بأحد الفنادق بالقاهرة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للقارات بدبى فى الفترة من يوم 4 نوفمبر حتى يوم 10 نوفمبر، بالإضافة للاستعداد لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الكرة الشاطئية على الحضور لمعسكر الفريق وعقد جلسة مع اللاعبين للشد من أزرهم واكدت لهم انها تعمل على حل الأزمات وتذليل الصعاب التى ستواجه كما تعمل على إقامة المعسكرات وتوفير مباريات دولية من أجل الاحتكاك القوى وطالبتهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة فى التدريبات من أجل الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج جيدة فى بطولة كاس العالم للقارات.

ويشارك منتخب مصر فى بطولة القارات ضمن المجموعة الأولى، التى تضم روسيا وإيران والمكسيك بينما تضم المجموعة الثانية الامارات وايطاليا واسبانيا واليابان.

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وضم قائمة المنتخب عبد الرحمن حسن والحسينى طه ومصطفى سمير ومحمد عبد النبى واحمد الشحات ومصطفى سيد ومصطفى على ومصطفى احمد واسلام العفريت ومحمد فوزى وعبد العزيز صباح وكريم سيد.

ويقود منتخب مصر للكرة الشاطئية عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق مديرا للمنتخب ومصطفى لطفى المدير الفني، وأحمد ابو سريع مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب لحراس المرمى والدكتور وليد منظور طبيب والدكتور عمر حلمى مخطط احمال وعباس حسانين أخصائى علاج طبيعى.