شكرا لقرائتكم السويسري غروس يعود لتدريب أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة أهلي جدة مع المدرب السويسري كريستيان غروس ليقود الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي، خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق أمام الوحدة في الجولة الثالثة في كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يتولى بها غروس تدريب أهلي جدة بعدما قاده في فترتين، الأولى كانت بين عامي 2014-2016 وحينها قاده إلى تحقيق الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2015-2016 للمرة الأولى منذ عام 1984، كما حقق في ذات الموسم كأس الملك.

وبعد رحيل غروس نهاية ذلك الموسم، تعاقد الأهلاويون مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، لكنه أقيل بعد فترة قصيرة وتم التعاقد مع غروس الذي أنهى الموسم في المركز الثاني، ورحل بعدها إلى تدريب الزمالك المصري.

وسبق لغروس تدريب عدة أندية في أوروبا مثل شتوتغارت الألماني وتوتنهام الإنجليزي ويونغ بويز السويسري ومواطنه بازل.