أول قرار من فايلر بعد تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك.. وحقيقة تسبب رمضان صبحي في إصابة الشحات وآخر تطورات حالته الصحية

الموجز

بعد قرار اتحاد الكرة الخاص بتأجيل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، البحث عن فريق قوي لمواجهته وديًا خلال الأيام القادمة، لأجل تجهيز اللاعبين، بعد تأجيل لقاء القمة.

أول قرار لمدرب الأهلي

وقرر فايلر أن تقام الودية، يوم السبت المقبل، وهو نفس يوم لقاء الزمالك، الذي تم تأجيله لأسباب أمنية، ومن المقرر أن يقوم "عبد الحفيظ"، بالبحث عن فريق قوي لمواجهته.

تجهيز اللاعبين

ويرغب فايلر في تجهيز اللاعبين بشكل قوي استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الخطيب يجتمع مع فايلر وعبد الحفيظ بعد تأجيل القمة

وفي سياق متصل، عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع الثنائي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وذلك قبل مران الفريق الجماعي، والذي أقيم، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء اجتماع "الخطيب"، مع الثنائي فايلر وعبد الحفيظ للحديث حول تأجيل القمة، التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواعي أمنية.

وحرص محمود الخطيب، على حضور مران الفريق الجماعي، وذلك لدعم اللاعبين خاصة أنه كان مجتمع بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقام الخطيب باستدعاء مروان محسن الذي يواصل التأهيل على هامش المران، واطمئن على حالته بعد خضوعه للجراحة في الوجه.

وطلب الخطيب من اللاعب سرعة العودة من جديد للتدريب الجماعي، الا أن مروان محسن أكد له أنه ينتظر قناع الوجه من أجل العودة للتدريبات.

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أليو ديانج

وفي سياق أخر، احتفل النادي الأهلي، بعيد ميلاد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، والذي يوافق اليوم السادس عشر من أكتوبر.

وولد ديانج في السادس عشر من أكتوبر 1997، ليكمل اليوم عامه الثاني والعشرين.

مران الفريق

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تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق، والذي يُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة "الشحات" بكدمة في الوجه تسبب فيها رمضان صبحي خلال التقسيمة، التي يخوضها الفريق بالمران.

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فحص حسين الشحات لاعب الفريق، عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم اليوم بملعب التتش، وذلك من أجل الاطمئنان على آخر تطورات إصابته في الوجه، التي لحقت به خلال التدريبات.

فحص اللاعبين

وقام عبد المجيد هشام، عضو الجهاز الطبي بالفريق، بفحص اللاعب مجددًا عقب المران، والتأكد من عدم وجود أي تورم في وجهه، حتى اطمئن الجهاز الفني واللاعبين على حالته الصحية.

وكان حسين الشحات، نجم الأهلي، تعرض للإصابة خلال مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة "الشحات" بكدمة في الوجه تسبب فيها رمضان صبحي خلال التقسيمة، التي خاضها الفريق بالمران.

وغاب خالد محمود، طبيب الفريق، عن مران اليوم، حيث قام عبد المجيد هشام، أحد أعضاء الجهاز الطبي بإسعاف "الشحات"، نظرًا لغياب خالد محمود.

وخضع حسين الشحات لفحص طبي سريع، قبل العودة للتقسيمة من جديد.

حسين الشحات يصطحب أولاده في مران الأهلي

وكان حسين الشحات، اصطحب، نجليه لحضور مران الفريق الأحمر اليوم.

وحرص لاعبي الفريق الأحمر على التقاط الصور التذكارية مع أحمد وأسر نجلي الشحات، قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن الدوري المحلي، لأسباب أمنية، حيث أشار الاتحاد في بيان له، "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق".