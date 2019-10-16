شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القمة.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباريات الأسبوع الرابع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اتحاد الكرة، طلبات أندية الدورى بتأجيل مباريات الجولة الرابعة من عمر الدورى العام، عقب قرار تأجيل مباراة الأهلى والزمالك فى نفس الجولة. وأرجع مسئولو اتحاد الكرة سبب الرفض إلى أن تأجيل مباراة القمة جاء لدواعى أمنية، وليس لاتحاد الكرة دخل فى القرار، مؤكدين أنهم بذلوا محاولات مكثفة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد ولكن فى النهاية تبقى كلمة الأمن نافذة. Advertisements وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن استبدال مباراة الزمالك أمام الأهلى بمواجهة المقاولون السبت المقبل، يأتى اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص حيث كانت المباراة سيتم تأجيلها بسبب مواجهة الزمالك وجينراسيون فوت فى دورى الأبطال، لذا تم تقديمها بحيث يصبح للاهلى والزمالك مباراة مؤجلة وحيدة وهى مباراة القمة. يذكر أن مباريات الأسبوع الرابع بالدورى ستنطلق غدا.

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