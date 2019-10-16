شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يختار 18 لاعبا لمواجهة الجونة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سى مصر ، 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم ، استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها غدا في الجولة الـ 4 بالدوري.

وضمت قائمة اف سي مصر كل من : وليد توفيق وعصام ثروت واحمد سعيد اوكا وكالوشا واحمد عبد الموجود وطه عادل واحمد الشيخ واحمد الصعيدي واسلام صالح وعلاء عطا وهشام عبد الحميد ورضا الويشي واحمد يوسف وميشيل ميلاد ورمزي خالد وعمر حبشي ومصطفي سلطان.

كان نادى إف سى مصر قد رفض اليوم تأجيل مباراة الجونة، حيث أكد عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق أنه يتمسك بإقامة المباراة فى موعدها المحدد مسبقا، رافضا محاولات فريق الجونة تأجيل المباراة، مضيفا أنه يتمسك بكل المواعيد المعلنة لمباريات فريقه من جانب اتحاد الكرة.