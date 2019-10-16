شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُركز على العرضيات فى مران الأهلى وإصابة الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لاستقبال الكرات العرضية من الجهتين اليمنى واليسرى التي تواجد بها رمضان صبحي وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد الشيخ .

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وشهدت الفقرة مشاركة كل من رامي ربيعة وعمرو السولية وجونيور أجايي وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو وحسام عاشور وأيمن أشرف، ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الدوري العام والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض اقامتها يوم السبت المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى تعرض فيه حسين الشحات للإصابة خلال المران، بكدمة في الوجه تسبب فيها رمضان صبحي خلال التقسيمة وعاد للمران مرة أخرى بعدما تلقى اسعافات من جانب عبد المجيد هشام أحد أعضاء الجهاز الطبي نظرا لغياب خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.