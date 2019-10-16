شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يعتمد نتائج مباريات الأندية السبعة المنسحبة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى نتيجة المباريات الـ7 التى ألغيت بالأمس فى الدور التمهيدى لكأس. كان هناك 4 أندية قد أعلنت انسحابها فى محافظة البحيرة ومباراة ببنى سويف واثنين بمحافظة الفيوم. جاء ذلك كخطوة من جانب أندية القسم الثالث والرابع للاعتراض على قرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى العام بعد القادم. للتفاصيل اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. اتحاد الكرة يعتمد نتائج مباريات الأندية السبعة المنسحبة بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.