سوبر كورة يكشف الراتب الحقيقى لجهاز منتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة عن راتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بعد تنصيب حسام البدرى مديرا فنيا للفراعنة ومعه محمد بركات مديرا للمنتخب وأحمد أيوب وطارق مصطفى "مدرب عام"، وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. وخاض المنتخب مباراة وحيدة أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله حمدى فتحى لاعب وسط الأهلي. وتولى البدرى قيادة المنتخب بعد الخروج الصادم من أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا فى البطولة التى احتضنتها مصر خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين وتوج بها فى النهاية المنتخب الجزائرى على حساب السنغال فى المباراة النهائية. Advertisements لمعرفة الراتب الحقيقى لجهاز المنتخب بالكامل اضغط هنا

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