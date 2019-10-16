همام طارق يظهر فى مران الإسماعيلى وتخصيص فقرة للكرات الثابتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى الرئيسى مساء اليوم عودة الدولى العراقى همام طارق بعد مشاركته ، ضمن صفوف منتخب بلاده فى التصفيات الأسيوية المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم فى قطر نسخة 2022. وفضل جهاز الإسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” خوض اللاعب تدريبات خفيفة ، خشية تعرضه للارهاق فى ظل مشاركته مؤخرا بالمباراة التى اقيمت أمام منتخب كمبوديا بتصفيات المونديال. كما خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى تدريبات خاصة على التسديد والكرات الثابتة خلال المران الرئيسى مساء اليوم.. ومنح الجهاز الفنى تعليمات خاصة لثنائى الفريق أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى وسط تألق الأخير بشكل لافت للنظر فى تسديدات الضربات الثابتة نال من خلالها إشادة مدربيه. Advertisements واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات لتصحيح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية وتخلل التقسيمة خوض اللاعبين مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها فى المباراة. ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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