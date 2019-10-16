شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة المقاولون غدا لبحث أزمة لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح اجتماعًا عاجلاً غدًا الخميس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة الزمالك المقرر إقامته يوم السبت المقبل .

كان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تقديم مباراة الزمالك والمقاولون، من الأربعاء المقبل إلى السبت، في إطار إعادة ترتيب مواعيد الدوري الممتاز، بعد تأجيل لقاء القمة بناءً على تعليمات أمنية.

وقد اكد مصدر مسئول بالمقاولون العرب أن اجتماع مجلس الإدارة سيحسم الموقف النهائى من خوض اللقاء من عدمه وسنتخذ أفضل قرار يحفظ حق النادى .

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وأضاف نفس المصدر "اتحاد الكرة لم يستشر مجلس إدارة المقاولون، قبل الإعلان عن القرار الرسمي باستبدال مواجهة أسوان وعلمنا القرار من وسائل الإعلام وهو ما زاد من غضب مجلس الإدارة

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد الفوز على طلائع الجيش والإنتاج الحربي، والتعادل مع سموحة.