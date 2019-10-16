الامارات | مدرب الزمالك المقال يعود إلى جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك المقال يعود إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية أن المدرب السويسري كريستيان جروس وافق على تولي مهمة تدريب الأهلي السعودي للمرة الثالثة. وتأتي عودة جروس للأهلي لخلافة الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي اقيل بعد سلسلة نتائج سلبية حققها خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا لكرة القدم. وكانت آخر محطات جروس التدريبية مع الزمالك المصري حيث قاد الأبيض للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز الذي تحقق على حساب نهضة البركان المغربي، قبل إقالته من تدريب الزمالك.

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