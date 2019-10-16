شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: ندرس الانسحاب من الدوري حال الإصرار على خوض مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد عادل مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، عن موقف فريقه من خوض مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لتقام السبت المقبل بدلًا من لقاء القمة.

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وقال عادل، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «ندرس حاليًا اللائحة وسوف نرى ما سيترتب على الانسحاب من الدوري حال الإصرار على خوض مواجهة الزمالك السبت المقبل».

وأكمل: «نحن ثالث ناد في مصر حصولًا على البطولات، هل اتحاد الكرة يتعلم فينا؟».

وأتم: «لو استمرت إدارة الكرة في مصر على هذا النحو سنضيع».