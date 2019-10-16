شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يعلن أسماء حكام مباريات الأسبوع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز على النحو التالى: عبدالعزيز السيد حكما لمباراة إف سى مصر والجونة ويعاونه رجب محمد ونور سعيد، وأحمد عبدالسميع حكما رابعا، محمود بسيونى حكما لمباراة إنبى والإنتاج الحربى ويعاونه عمر فتحى وهشام طلب، وعمرو الشناوى حكما رابعا.

كما يدير محمد معروف مباراة مصر المقاصة والمصرى ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد، ومحمد عمارة حكما رابعا، ومحمد الصباي يدير مباراة بيراميدز وسموحة، ويعاونه محمود ابو الرجال واحمد عبدالغنى.. واحمد صالح حكما رابعا.