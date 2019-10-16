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محمد فضل يكشف كواليس تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، كواليس قرار إدارة الجبلاية بتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الممتاز، لدواع أمنية.

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وأكد فضل، خلال تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «تأجيل مباراة القمة موضوع أمني بحت، وأنه لا مجال فيه للحديث عن أي اعتبارات أخرى».

وأضاف: «إذا كانت هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف عليه العودة إلى الأمن، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن».

كما أكد فضل على أن العلاقة التي تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالته من عضوية اللجنة.

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