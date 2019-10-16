شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يكشف عن حديثه مع محمد صلاح بعد أزمة مباراة بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن حديثه مع زميله بالفريق، المصري محمد صلاح، بعد خروج السنغالي غاضبًا من مباراة الريدز أمام بيرنلي، بسبب عدم تمرير مو الكرة له، حسب ما أكد مدرب الفريق يورجن كلوب.

وكان ساديو ماني خرج غاضبًا أثناء تبديله في المباراة، بعد أن كان في موقف يسمح له بالتسجيل، لكن النجم المصري قرر أن يراوغ بنفسه وفي النهاية الكرة لم يستفد منها الريدز، قبل أن يقوم كلوب باستبدال ساديو.

وتحدث ماني في حوارًا مع قناة «كانال بلس» الفرنسية: «تحدثت مع صلاح بعد المشكلة، واتصل بي كلوب وذهبت إلى مكتبه لنتحدث، وأخبرته أننا أنهينا الخلاف، كان مسرورًا للغاية».

وأضاف: «صلاح جاء وقال لي: ساديو لماذا أنت غاضب؟».

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وأكمل: «أجبته.. أنت كان لابد أن تعطيني الكرة، كنت في موقف يسمح لي بالتسجيل».

وواصل: «صلاح رد قائلًا: أنا لم أرك ساديو، أنت تعلم أنني لست ضدك لكنني بالفعل لم أكن أراك».

وأشار ساديو ضاحكًا: «كنت أعرف ذلك، لكن ردة فعل صلاح كانت غريبة بعض الشيء بالنسبة لي».

وأردف: «نحن دائمًا جنبًا إلى جنب، هو 10 وأنا 11، نحن نصف بعضنا البعض، نتحدث على الهاتف يوميًا، ولا توجد لدينا أي مشاكل».

وعن دور الفريق في حل المشكلة، قال ساديو: «كان الجميع يريد أن تنتهي المشكلة بيننا، فينالدوم يحب أن يمزح كثيرًا، ذهب في أحد الجلسات، وقال بصوت عال (مو صلاح، لماذا أراد ماني أن يضربك؟)».

واختتم: «هنا الفريق بالكامل كان يضحك، وكذلك أنا وصلاح، لتنتهي المشكلة بدون شيء».