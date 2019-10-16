رسميا.. جروس يعود من أجل تكرار الانجازات في الأهلي السعودي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أتم مجلس إدارة الأهلي السعودي اتفاقه مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك المصري ليصبح مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي خلفا للكرواتي برانكو إيفانوفيتش والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.



وصرح أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي توقيع العقود مع جروس والذي قاد الفريق في ولايتين من قبل قبل أن يرحل لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري ويحصد معهم لقب السوبر المصري السعودي ولقب الكونفدرالية الإفريقية .

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت خلال الفترة القليلة الماضية بسبب عدم التوصل إلى إتفاق حول المقابل الماضي حيث طلب جروس مبلغ مليون ونصف المليون دولار ورفع المبلغ إلى إثنين ونصف المليون يورو لتنتهي جميع الإجراءات اليوم الأربعاء ويعلن رسمياً تولي السويسري مقاليد الولاية الفنية للفريق .

مشوار جروس مع الأهلي في الولايات السابقة

السويسري كريستيان جروس ليس بالغريب على جماهير الأهلي السعودي فقد سبق له تحقيق البطولات مع القلعة الأهلاوية وجاء مشوار السويسري كالتالي

لعب جروس مع الاهلي 84 مباراة في جميع المسابقات ، فاز في 59 مباراة بمعدل( 70%) من مبارياته انتصارات، وتعادل في 19 بمعدل (23%) ، وخسر 6 مرات فقط (7%) ، سجل الفريق معه 172 هدف بمعدل (هدفين تقريباً لكل مباراة) واستقبلت شباكه 70 هدف (اي حافظ على نظافة مرماه 14 مرة).

استطاع الاهلي هذا العام تحقيق هذا اللقب بعد غياب دام لـ34 عام ليضم البطولة الثالثة في سجله ، وحطم الراقي في هذه المسابقة أرقاماً ستظل خالدة في تاريخ الرياضة السعودية فهو لم يهزم مع الفريق لمدة 521 يوم فقد لعب 52 مباراة ، انتصر في 36 بمعدل (69%) ، وتعادل 15 مرة (29%) ، وخسر مرة وحيدة (2%)، سجل الفريق مع جروس في الدوري 114 هدف واستقبل 41.

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كاس اسيا:

وبالنسبة لدوري ابطال اسيا فقد لعب 15 مباراة ، فاز في 8 مباريات (53%) ، وتعادل في 3 (%20) ، وخسر 6 لقاءات (27%) ، سجل 25 ، واستقبل 16 هدف.

كاس الملك:

اما البطولة المحببة للنادي الاهلي والتي استطاع تحقيق اللقب الـ13 له بالأمس فقد لعب 8 مباريات ، انتصر في 7 مواجهات (87.5%)، وتعادل في واحدة (12.5%) وهي المباراة التي انتهت بركلات الترجيح امام القادسية وتم اقصاء الاهلي فيها ، ولم يخسر الفريق مع جروس في هذه البطولة ، وسجل الفريق 17 هدف واستقبل 6.

كاس ولي العهد:

وفي كاس ولي العهد لعب 9 مرات ، فاز في 8 مباريات (89%) ، وخسر مرة وحيدة كانت امام الهلال عندما فقد اللقب هذا الموسم (11%)، سجل 16 هدف ، واستقبل 7.