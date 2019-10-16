ريال مدريد يواصل تدريباته بعودة خماسي الفريق

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

واصل نادي ريال مدريد تدريباته اليوم الأربعاء وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



حيث عاد الخماسي ريال مدريد للتدرب مع الفريق بشكل جماعي كلا من إيدين هازارد وتيبو كورتوا وكاسيميرو وإيدير ميليتاو وألفونس أريولا.

و شارك اللاعبون تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان،

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في مران الملكي استعدادا لمواجهة مايوركا، في الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني السبت المقبل.

وبحسب النادي الملكي، فإن جلسة مران اليوم حظيت بمشاركة العديد من لاعبي الفريق الرديف.

ويعاني الريال من أزمة إصابات، ففي الوقت الذي يواصل فيه ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو تعافيهما، عاد لوكا مودريتش وجاريث بيل من فترة التوقف بإصابة، غير أن الألماني توني كروس لم يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده من الأساس لإصابته في مباراة الملكي الأخيرة بالليجا.