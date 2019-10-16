السعودي منصور يتحدى بطل العالم في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أعلن المصارع السعودي منصور الشهيل الذي يعد أحد نجوم WWE، أنه سيواجه البطل السابق للولايات المتحدة وبطولة الفرق أربع مرات سيزارو، آخر الشهر الحالي في الرياض، ضمن عرض كراون جول على استاد الملك فهد الدولي.

ويعد منصور الفائز ببطول باتل رويال التي جرت قبل أشهر في جدة، ضمن 50 مصارعا من أفضل النجوم الصاعدين WWE، وخلال نزال باتل رويال 50 رجلا أقصى منصور سيزارو من بين النجوم الخمسين المشاركين في النزال، وبعد ذلك بلحظات قليلة هزم إلايس ليفوز بالنزال وسط فرحة لا توصف له وللجمهور السعودي أثناء عرض سوبر شوداون في يونيو الماضي، وسيكون منصور وسيزارو داخل الحلبة مرة أخرى وجها لوجه في عرض كراون جول.

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إلى ذلك توالت الأخبار عن النزالات الهامة في الرياض، إذ يشارك نجوم WWE رومان رينز و»ذا فيند» براي وايت وذا نيو داي واي جاي ستايلز في هذا الحدث، وتشارك أفضل فرق في WWE بنزال هو الأكبر في التاريخ للمنافسة على الفوز بلقب كأس العالم كأفضل فريق في العالم.

والفرق التي ستشارك في هذا النزال التاريخي ستكون نيو داي، وذا فايكينج رايدرز، وهيفي ماشيناري، ولوتشا هاوس بارتي، وزاك رايدر، وكيرت هوكينز، وذا ريفايفال، وذا أو سي، وذا بي تيم.

بطولات سيزارو منافس منصور