محرز يقود الجزائر لاكتساح كولومبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اكتسح المنتخب الجزائري نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية دولية.
وتقدم بغداد بونجاح للمنتخب الجزائري بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف قائد الفريق رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و64.
وكان المنتخب الجزائري تعادل وديا في بداية الأسبوع الحالي مع منتخب الكونغو 1/1.
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