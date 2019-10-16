أبطال العالم لكرة السلة يستعرضون فنونهم في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف جدة بداية من غد وعلى مدار يومين، جولة العالم لكرة السلة 3x3، في نسختها الثامنة، بمشاركة 16 فريقا عالميا يتنافسون على اللقب وحجز مقعد في النهائيات، والتي ستقام بمدينة أتسونوميا اليابانية.

وتبلغ قيمة الجوائز في جولة جدة 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار، فيما تصل قيمة جوائز جميع الجولات بالبطولة إلى مليون دولار.

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وسيشارك في البطولة فريق «جدة» الذي يعد أول فريق سعودي يشارك بالبطولة وهو مصنف بالمركز الـ18 عالميا، وقد لعب جولتين، حصل في واحدة منها على المركز الرابع والثانية على المركز السابع، ويحتل حاليا المرتبة الـ13 في الترتيب العام للجولات العالمية، كما وافقت اللجنة على ضم فريق سعودي آخر سيشارك للمرة الأولى باسم «الرياض»، وستشهد الجولة فعاليات ومسابقات، وعروضا ترفيهية متنوعة من الساعة الـ5 عصرا وحتى الساعة الـ12 مساء.

وسيكون هناك تحدي «الدانك» عند الساعة الـ10:30 من مساء السبت، بحضور نجوم الدانك العالميين، إضافة لتحدي الثلاثيات، وعرض لفرقة «دانكن ديفيلز» المشهورة بحركاتها البهلوانية بكرة السلة، والمشاركين في برنامج المواهب البريطانية.

ما قصة بطولة السلة 3x3؟