السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض شارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الحالي. ويضم المنتخب اللاعبات رنا أبوحربش، شذا صالح، شهد عبدالله، عزيزة نظمي. ويعد المنتخب السعودي للعبة حديث النشأة، حيث شاركت بطلاته في عدد من البطولات وجرى تجهيزهن بشكل جيد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الريشة في بطولة مصر الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.