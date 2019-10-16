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أخضر الصالات يستهل الآسيوية بإسقاط قطر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مشواره في تصفيات غرب آسيا بفوز عريض على منتخب قطر «5-2» أمس، على صالة مدينة خليفة بالمنامة في البحرين، ليبدأ رحلة التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا في تركمانستان 2020.

واحتفل لاعبو الأخضر بالفوز الكبير أمس في المنامة، بعد التفوق الكبير طوال وقت المباراة للمنتخب السعودي، واكتساحه لفريق يعتمد بشكل كبير على المجنسين.

وأكد الأخضر قدرته على المنافسة والتأهل إلى النهائيات الآسيوية في ظل المواهب التي يتمتع بها المنتخب.


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