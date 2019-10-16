طاولة المملكة في بطولة مصر الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك المنتخب السعودي لكرة الطاولة للفئات السنية في بطولة مصر الدولية، ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة، التي انطلقت أمس في شرم الشيخ، وتستمر حتى الـ21 من أكتوبر الحالي.

وتضم البطولة أكثر من 132 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة هي: السعودية، مصر، الجزائر، البحرين، كازاخستان، الهند، لبنان، نيجيريا، بولندا، روسيا، تونس، أوكرانيا.

وضمت البعثة 5 لاعبين، هم تركي المطيري وخالد الشريف وعبدالله الزهراني ومحمد السويلم وهادي أبوالرحى، تحت إشراف المدرب يوسف سيد، والإداري سعد العتيبي.