التحية الفاشية تتسبب في عقوبة لاتسيو الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نادي لاتسيو الإيطالي بدفع غرامة قيمتها 20 ألف يورو «22 ألف دولار»، إلى جانب إغلاق جزء من مدرجات استاده، بعد الإساءات العنصرية التي صدرت من جماهيره خلال مباراة في بطولة الدوري الأوروبي.

وفرضت لجنة الرقابة والأخلاقيات والتأديب باليويفا العقوبة أمس بحق النادي، إثر تصرف مجموعة من مشجعيه في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، خلال مباراة لاتسيو أمام ضيفه رين الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي في الثالث من أكتوبر الجاري.

وتردد أن مجموعة من مشجعي الفريق الإيطالي رددوا التحية الفاشية في القسم الشمالي من مدرجات الاستاد، والذي سيجرى إغلاقه، في مباراة لاتسيو المقبلة بالدوري الأوروبي والمقررة أمام سلتيك الأسكتلندي في السابع من نوفمبر المقبل.