10 أسباب وراء تعثر الأخضر أمام فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

فرط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في صدارة مجموعته، بعد تعثره بالتعادل السلبي أمام مضيفه المنتخب الفلسطيني أمس الأول في اللقاء الذي جمعهما على استاد فيصل الحسيني بمدينة رام الله الفلسطينية ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأعقب تعادل الأخضر السلبي أمس الأول حالة من الغضب الجماهيري بالشارع الرياضي السعودي، تمركز في تحميل الفرنسي هيرفي رينارد المسؤولية حول المستويات والنتائج المخيبة والمتذبذبة منذ تسلمه مهمة الإشراف على تدريب الأخضر السعودي.

تغييرات غير مبررة

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لم يستقر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على تشكيل ثابت في المباريات الثلاث التي خاضها الأخضر في مشواره بالتصفيات الآسيوية، أمام منتخبات اليمن وسنغافورة وفلسطين، مما أفقد المنتخب السعودي الاستقرار والتفاهم بين عناصره وتسبب في خسارة أربع نقاط خلال الجولات الثلاث التي خاضها.

مواجهة حاسمة

تنتظر الأخضر مواجهة حاسمة أمام المنتخب الأوزبكي متصدر المجموعة في الرابع عشر من نوفمبر المقبل بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ويفترض أن يقدم فيها الأخضر مستوى مغايرا من أجل استعادة الصدارة المهدرة وتعزيز الحظوظ في التأهل عن المجموعة.

أسباب تعثر الأخضر أمام فلسطين: