الهلال يقنع إدواردو بالتجديد.. ويبعد كارلو عن ضمك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اتفقت إدارة نادي الهلال على تمديد عقد محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس إدواردو في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل إلى نهاية الموسم المقبل، دون الكشف عن قيمة العقد، ليكمل موسمه الخامس على التوالي مع الهلال.

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من جهته يجري محترف فريق الهلال البيروفي الدولي أندريه كارليو مزيدا من الفحوصات الطبية بعد أن يصل إلى الرياض قبل لقاء ضمك الجمعة المقبل، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تعرض للإصابة في لقاء منتخب بلاده أمام الأوروغواي في إطار مواجهات أيام الفيفا، وذلك عند الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، وينتظر أن يحتفظ به المدير الفني لفريق الهلال الكروي الروماني لوشيسكو للقاء السد القطري الثلاثاء بالرياض في إطار إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019، بعد أن كسب الهلال مواجهة الذهاب بـ (4 /1),

وكانت صحيفة «آس» الإسبانية سلطت الضوء أخيرا على لقاء الإياب المرتقب، إذ أشارت إلى أن مدرب السد القطري تشافي يعيش أسوأ لحظاته كمدرب قبل مواجهة الهلال في الإياب، وقالت «يحتاج لمعجزة من أجل التأهل، وإلا فسيكون عليه مشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا على شاشة التلفزيون».

وبينت الصحيفة الإسبانية أن الهلال حطم معنويات تشافي في الدوحة، وامتدت تأثيرات الخسارة من الفريق السعودي إلى أن يخسر من الريان في بطولة الدوري القطري (2-4) ثم أمام الوكرة في بطولة الكأس.