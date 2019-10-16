مانشستر يونايتد يفتقد دي خيا أمام ليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المرمى ديفيد دي خيا ضمن صفوف مانشستر يونايتد في المباراة المرتقبة أمام ليفربول الأحد المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر الاشتباه في تعرضه لإصابة في الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وكان دي خيا اضطر للخروج من الملعب بعد مرور ساعة من بداية المباراة التي تعادل فيها المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي 1 / 1 مساء أمس الأول، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، وبدا متأثرا بآلام في الساق.
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