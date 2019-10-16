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جدة - عمرو شويل طارق حامد يظهر في تدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمة المستحقات المالية



ظهر الدولي طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق التي يخوضها حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تقرر إقامتها مساء السبت المقبل بدلاً من مواجهة القمة أمام الأهلي والتي تأجلت بقرار من اتحاد الكرة.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

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وشارك طارق حامد مع المنتخب الوطني الأول في المباراة الودية أمام بوتسوانا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأنهى الزمالك أزمة تجديد تعاقده مع اللاعب طارق حامد وذلك خلال الجلسة التي عقدها مرتضى منصور بمكتبه أمس بحضور وكيل اللاعب وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي حيث تم تعديل التعاقد ومنح اللاعب نسبة من عقده للموسم الحالي بالإضافة الى باقي مستحقاته المالية من الموسم المنقضي.