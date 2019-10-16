شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي ينفى الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام تونيسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، على أن علاقته بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام ، مشدداً على أنه يشعر بالراحة النفسية خلال وجوده بالقلعة البيضاء .
وتمنى اللاعب في ختام تصريحاته ، أن يتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك الفترة القادمة .
وكان التونسي فرجاني ساسي قد أنتظم في تدريبات الفريق عقب عودته من تونس بعد مشاركته مع نسور قرطاج أمام الكاميرون ودياً.
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