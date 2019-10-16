شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يبدأ برنامج تأهيلي ضمن تدريبات المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن نادي المقاصة غياب ريكو عن التدريبات والمباريات لمدة 10 أيام بصفة مبدئية، وسيتحدد اليوم الفترة التي سيغيب فيها ريكو وفقا للاختبار الطبي الذي سيخضع له اليوم تحت اشراف امين رفعت طبيب الفريق.
يذكر أن فريق المقاصة يستعد لخوض مباراة امام المصري غدا ضمن مباريات الاسبوع الـ 4 للدوري ، ويحتل المقاصة المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط امام أسوان بنتيجة 3/2 في افتتاح مباريات الدوري.
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