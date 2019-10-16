شكرا لقرائتكم مليون و470 ألف جنيه راتبا شهريا للجهاز الفني لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة عن تقاضى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى راتبا شهريا يقترب من مليون ونصف المليون جنيه، بعد تنصيب حسام البدرى مديرا فنيا للفراعنة ومعه محمد بركات مديرا للمنتخب وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربان عامان، وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

ووفق ما كشفه المصدر جاء الراتب الذى تم الاتفاق عليه كالتالى:



حسام البدرى المدير الفنى 750 ألف جنيه شهريا

محمد بركات مدير المنتخب 220 ألف جنيه

طارق مصطفى المدرب العام 150 ألف جنيه

أحمد أيوب المدرب العام 150 ألف جنيه

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سيد معوض المدرب المساعد 120 ألف جنيه

أيمن طاهر مدرب الحراس 80 ألف جنيه

وأكد المصدر أن هذا الراتب لا يشمل الجهازين الإدارى والطبى وكذلك شادى الجيلانى المنسق الإعلامى للفراعنة.

وخاض المنتخب مباراة وحيدة أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله حمدى فتحى لاعب وسط الأهلي.

وتولى البدرى قيادة المنتخب بعد الخروج الصادم من أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا فى البطولة التى احتضنتها مصر خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين وتوج بها فى النهاية المنتخب الجزائرى على حساب السنغال فى المباراة النهائية.

وكان اتحاد الكرة قد أقال المكسيكى خافيير أجيرى بعد السقوط المدوى فى بطولة كان 2019، واستقر بعد فترة طويلة من المفاوضات فاقت الشهرين على تنصيب البدرى مديرا فنيا للفراعنة.