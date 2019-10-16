شكرا لقرائتكم مروان محسن يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض مروان محسن تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز. وكان مروان محسن قد أجرى مؤخرًا جراحة في وجهه بعد إصابته في مباراة سموحة الافتتاحية بمسابقة الدوري الممتاز.

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