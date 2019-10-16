شكرا لقرائتكم وليد ازارو ينتظم فى المران الجماعى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأكتفى أزارو بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق مساء أمس الثلاثاء قبل انتظامه في مران اليوم الجماعي.

فيما واصل مروان محسن، مهاجم الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وأدى مروان، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وتعرض مروان لكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة في الوجه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.