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شكرا لقرائتكم وليد ازارو ينتظم فى المران الجماعى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض مروان لكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة في الوجه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
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