رينيه فايلر يجتمع بالجهاز المعاون في التدريبات الجماعية للأهلى...

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جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لارتباطات الفريق خلال الفترة القادمة.

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