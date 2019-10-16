شكرا لقرائتكم 23 لاعباً في معسكر منتخب الشباب الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، عن أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر شباب الفراعنة المفتوح الذى ينطلق يوم الأحد المقبل ولمدة 9 أيام.

وضمت القائمة كل من حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة.

ويدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا من يوم 20 حتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله خمس مباريات وديه مع فرق اندية القسم الثاني.

وقرر الجهاز الفني قرر للفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تلعب ثلاث مباريات أيام 23 و26 و29 أكتوبر الجارى، أما المجموعة الثانية سوف تلعب مباراتين يومي 24 و27 من نفس الشهر.