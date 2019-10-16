شكرا لقرائتكم 23 لاعباً في معسكر منتخب الشباب الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفني قرر للفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تلعب ثلاث مباريات أيام 23 و26 و29 أكتوبر الجارى، أما المجموعة الثانية سوف تلعب مباراتين يومي 24 و27 من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 لاعباً في معسكر منتخب الشباب الأحد المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.